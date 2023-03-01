В челябинском аэропорту отменили рейс в Казахстан

Пассажирам вернут деньги за билеты

Сегодня, 1 марта, в аэропорту Челябинска отменен рейс из Челябинска в столицу Казахстана авиакомпании «Казак Эйр». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс должен был состояться в 20 часов 30 минут. Пассажиры уведомлены об отмене вылета по СМС.

«Руководством авиакомпании принято решение о возврате денежных средств пассажирам либо о переоформлении авиабилетов на иные даты по указанному направлению по выбору пассажира», — сообщили в ведомстве.

Контроль за оказанием услуг клиентам авиакомпании осуществляет транспортная прокуратура.