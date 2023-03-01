Сегодня, 1 марта, в аэропорту Челябинска отменен рейс из Челябинска в столицу Казахстана авиакомпании «Казак Эйр». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Рейс должен был состояться в 20 часов 30 минут. Пассажиры уведомлены об отмене вылета по СМС.
«Руководством авиакомпании принято решение о возврате денежных средств пассажирам либо о переоформлении авиабилетов на иные даты по указанному направлению по выбору пассажира», — сообщили в ведомстве.
Контроль за оказанием услуг клиентам авиакомпании осуществляет транспортная прокуратура.