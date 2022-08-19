В челябинском аэропорту изъяли более 7 кг меда из Таджикистана

Двое иностранцев пытались незаконно провезти продукт

В аэропорту Челябинска в пятницу, 19 августа, при досмотре ручной клади у двух граждан Таджикистана изъяли более 7,3 кг меда. У прибывших из Душанбе не было сопроводительных документов на груз, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В Россию запрещается ввозить продукты, которые могут быть небезопасны по ветеринарно-санитарным признакам. Они подлежат возврату в страну отправления, если это невозможно, — еду уничтожают.

«Граждане Таджикистана, нарушившие законодательство Таможенного союза, привлечены к административной ответственности», — добавили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Отметим, что, если вы везете гостинец в заводской упаковке, его пропустят, но вес продукции должен быть не более 5 кг на одного.

С начала 2022 года в Челябинской и Курганской областях выявили 46 случаев ввоза импортных овощей и фруктов, зараженных вредными организмами. Всего более 540 тонн товара из Узбекистана, Казахстана, Армении, Китая, Азербайджана, Киргизии и Ирана.



Ранее на несуществующую челябинскую ферму предприниматель хотел отправить пять тысяч кур из Свердловской области.