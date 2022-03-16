Аэропорт «Курчатов» ввел систему скидок на услуги бизнес-зала

Воспользоваться спецтарифом могут держатели клубных карт Priority Pass и Lounge Key

Держателей карт Priority Pass и Lounge Key будут обслуживать в бизнес-зале челябинского аэропорта по спецтарифу за наличный расчет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее обслуживание по клубным картам приостановили по техническим причинам. Но теперь при предъявлении карты можно оплатить услуги по соответствующему тарифу наличными.

Спецобслуживание в зале комфортного ожидания стоит пять тысяч рублей. Для держателей карт Priority Pass, LoungeKey, LoungeGateway и SmartDelay от 12 лет и старше разработан специальный тариф — 2400 рублей (для детей от двух до 12 лет — 1200 рублей).

Напомним, накануне «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты в Киргизию. В расписании рейсов авиакомпании появились города Бишкек и Ош.

Ранее Россия сняла введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе. Однако по направлению на юг и в центральную часть России ограничение авиасообщения вновь продлили.

«Уральские авиалинии» остановили полеты в Казахстан до 30 апреля. Пассажирам предлагают оформить возврат.