В челябинский суд направили дело о поджогах домов для получения страховых выплат

Четверо подельников нанесли ущерб почти на 10 миллионов рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве. Ущерб от действий четырех сообщников оценили в 9,6 миллиона рублей. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с мая 2016 года по июль 2022-го четверо обвиняемых покупали садовые дома, благоустраивали их и оформляли страховку. Потом они поджигали постройки и обращались в страховую компанию за выплатами.

Ранее было заведено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования в крупном размере (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Для возмещения ущерба страховой компании, на имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 11,7 миллиона рублей.

После решения прокуратуры уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.