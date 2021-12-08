В челябинский областной кожвендиспансер поставили новое оборудование

Новый масс‑спектрометр за несколько минут определит микроорганизмы, вызывающие болезнь

В челябинском областном кожно-венерологическом диспансере появилось новое уникальное оборудование — масс-спектрометр. Аппарат позволит быстро и точно определить микроорганизмы, которые вызвали то или иное заболевание, а значит, быстрее начать лечение. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Масс-спектрометр работает следующим образом: он определяет микроорганизмы, вызывающие заболевание, путем «взвешивания» молекул и помогает врачам быстрее принять решение по назначению необходимого лечения для пациентов.

«Наша лаборатория стала еще современнее. Масс-спектрометр позволит быстро и точно идентифицировать наличие микроорганизмов. Если раньше подобные исследования требовали минимум суток, сейчас это можно сделать за несколько минут. После завершения этапа идентификации микроорганизмов нам остается только проверить их чувствительность к антибиотикам»,— рассказала заведующая лабораторией медучреждения Марина Тарасова.

Оборудование приобретено для диспансера региональным Минздравом по программе модернизации лабораторий.

Напомним, ранее новый масс-спектрометр появился в лаборатории Челябинской областной детской больницы.