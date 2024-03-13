В челябинских заведениях стартовал блинный фестиваль в честь Масленицы

Рассказываем, где поесть блины с необычной начинкой

В Челябинске начался блинный фестиваль, приуроченный к Масленице. В местных заведениях южноуральцы могут попробовать блины со сливочным сыром, мандариновым пюре, мраморной говядиной и другими начинками. Рассказываем, какие еще блюда предлагают рестораны до конца Масленицы.

Блинный фестиваль проходит впервые в столице Южного Урала. В нем участвует 31 заведение. Челябинцы могут попробовать как классические варианты блинов с икрой или сгущенкой, так и необычные эксперименты и авторские блюда, созданные шеф-поварами заведений.

Barbaresco

В ресторане Barbaresco повара готовят прямо в зале. Блины на Масленицу на таком гриле вам вряд ли приготовят, зато заказать мясо, рыбу и овощи сможете.

В специальном меню на Масленицу вы найдете как традиционные блины со сгущенкой, так и авторские блюда от шеф-повара Романа Мугалимова. Например, блины с лососем, тартаром из авокадо, трюфельной сметаной и сет закусочных блинов. Цены варьируются от 130 до 550 рублей за блюдо.

Brut is Good

Стильное заведение в центре города. В интерьере ресторана Brut is Good преобладают нежные пастельные оттенки. Лакшери-пространство порадует своих гостей масленичным меню из блинов с рийетом из лосося и ананасовой сальсой, креветками, персиками ким-чи и соусом том ям и многими другими.

Простые блинчики обойдутся в 190 рублей, однако стоимость блинов с начинками доходит до 460—690 рублей.

«Шах и мята»

Ресторан восточной и азиатской кухни напоминает сказку дворцовой роскоши. Особую атмосферу заведению придает приглушенный свет. Ресторан больше подходит для людей старше 18 лет.

На Масленицу повара ресторана представили необычные блюда: шпинатный блин-ролл с лососем и сливочным сыром, блины с томленой говяжьей щечкой и грибами в сливочном соусе, десертный блин-ролл со сливочным сыром и мандариновым пюре, а также блины с топингом на выбор. Цена за блюдо от 150 до 630 рублей.

«Нино»

Это заведение лучше посетить с детьми. Ресторан создан для любителей спокойного отдыха. Для детей предусмотрена игровая зона и отдельное меню. В честь Масленицы ресторан представил особенные грузинские блины своего спецпредложения: сладкие блины с вареньем из алычи и голубикой, блины с сыром, шпинатом и мятным соусом, мясные блины с грибами и соусом йогурт.

Bistro Y

Ресторан представляет необычные блины для детей. В заведении есть игровая комната с горкой, веревочными лестницами, лабиринтами и другими развлечениями. Имеется также открытая кухня.

На Масленицу повара представили блин с тартаром из тунца в азиатском стиле, лососем, страчателлой и гуакамоле, грибами, ростбифом и соусом пеппер, а кроме того, муксун с грибным блинчиком и сырным соусом и утиную ножку с блинчиком, фаршированным кремом из батата и бекона в ягодном соусе.

Цены варьируются от 380 до 650 рублей за блюдо.

Steakman

Horizon

Основным блюдом в заведении считаются стейки, но в честь Масленицы повара стейк-хауса подготовили особое блинное меню. В него вошли блинчики с вырезкой косули и белыми грибами, тартаром из лосося, вялеными томатами и заправкой из васаби, крабом, мятым авокадо и муссом из пармезана, а также панкейк с заварным кремом и манговым курдом.

Поесть авторские блины можно и в лаундж-баре Horizon, но вход только 18+. Это стильное, современное пространство с неоновым декором, зелеными вставками и интересными граффити на стенах.

Здесь можно поесть блины с мраморной говядиной и сырным муссом, грибной икрой и сырокопченой уткой, гречневые блинчики с лососем, айсбергом и творожным сыром, финский блинный рулет с цитрусовым кремом и свежими ягодами. Цены от 190 до 440 рублей за блюдо.

Напомним, что стоимость приготовления домашних блинов в Челябинске за год выросла на 27%. Приготовление порции блинов для семьи из 4 человек в 2024-м обойдется челябинским хозяюшкам в 108,5 рубля. ИА «Первое областное» выяснило: в этом году выгоднее купить готовые блины в рознице или испечь самим?