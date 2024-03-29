В челябинских университетах открыли новые направления подготовки

Студенты будут учиться создавать беспилотники и осваивать спортивный менеджмент

Уже совсем скоро в Челябинской области начнется приемная кампания в университеты. В новом учебном году сразу несколько южноуральских вузов представят новые направления. Абитуриенты имеют право выбрать себе пять университетов и не более пяти направлений подготовки в каждом из них, чтобы участвовать в конкурсе на бюджет.

В ЮУрГУ студентов будут учить создавать беспилотные аппараты и обращаться с искусственным интеллектом. Также вуз открыл политехническое отделение многопрофильного колледжа по девяти техническим направлениям для СПО.

«Ряд новых программ созданы в связи с потребностью государства в области авиастроения, создания беспилотных летательных аппаратов, экологии, химических технологий и машиностроения. Инновационные программы касаются инженерной школы „Стальное сердце Урала“. Три магистерские новые программы появится. Общее количество магистрантов 65. На бакалавриате 4 новые программы с возможностью получения допквалификации», — отметила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

В Челябинском государственном университете начал свою работу новый факультет индустрии спорта и туризма. На факультете будут готовить специалистов по двум профилям: «Менеджмент спортивной индустрии и туризма» и «Экскурсионная и инструкторская деятельность».

«Открыт новый факультет „Индустрия спорта и туризма“, большое количество бюджетных мест — 34. На базе колледжей два новых направления — „Оперативная деятельность в логистике“ и „Оператор беспилотных летательных аппаратов“», — рассказала секретарь приемной комиссии вуза Любовь Конвисарева.

Южноуральский педагогический университет также открыл новые направления. Среди них — изучение русского языка как иностранного. Подавать документы в университеты можно через сервис «Поступи онлайн», «Госуслуги», сайты университетов, почту.

Добавим, что по всей России изменились правила приема на целевое обучение. Полностью механизм станет понятен 1 апреля, однако уже известно, что абитуриентам необходимо будет подавать заявки в компании на сайте «Работа России». Это возможно сделать до 10 июня. Конкурс на целевые места в вузы пройдет по прежним правилам.