В челябинских училищах, колледжах и техникумах впервые напишут всероссийские проверочные работы

ВПР пройдут с 15 сентября по 9 октября 2021 года

В 2021—2022 учебном году всероссийские проверочные работы (ВПР) впервые будут писать в организациях среднего профессионального образования, сообщили в Рособрнадзоре. Ранее такие работы сдавали только школьники.

ВПР будут проводиться с 15 сентября по 9 октября во всех училищах, техникумах и колледжах.

Выполнять итоговые работы предстоит студентам очной формы обучения первых курсов, а также студентам, завершившим в предыдущем году изучение общеобразовательных предметов. Экзаменуемые будут писать ВПР по профильным для них предметам.

«Образовательная организация сама будет выбирать предметы из приведенного списка: русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. ВПР по иностранным языкам (английскому и немецкому) выполняются только на компьютерах», — уточнили в Рособрнадзоре.

Проверочная работа по каждому предмету для каждой из параллелей должна проводиться в один день, вне зависимости от профилей обучения. Результаты всероссийской проверочной работы могут использоваться образовательными организациями для улучшения образовательного процесса.

Отметим, что всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные, которые проводятся в образовательных учреждениях по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам и нужны, чтобы оценить уровень знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Автор: Виталий Гущинский