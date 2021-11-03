В челябинских ТРК 200 человек оштрафовали за нарушение масочного режима

Проверки на торговых предприятиях проводятся ежедневно

В Челябинске продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима. На этой неделе 200 посетителей торгово-развлекательных комплексов получили штраф, сообщили в администрации города.

За неделю управление торговли совместно с УМВД России по Челябинску и сотрудниками администраций районов города провело проверку соблюдения масочного режима сотрудниками и посетителями 494 торговых предприятий. Рейды прошли в ТРК «Родник», ТРК «Горки», ТРЦ «Алмаз», ТРК «Космос», ТК «Чайка», ТК «Кольцо», ТЦ «Маяк для дома», ТРК «Куба», ТК «Синегорье», ТК «Центральный рынок», ТРК «Фокус». Всего за нарушения масочного режима сотрудниками полиции составлено 200 протоколов на физических лиц.

Напомним, с 18 октября в регионе действуют ограничения при проведении развлекательных, спортивных и культурных мероприятий. В места массового скопления людей требуются QR-коды, подтверждающие наличие прививки от коронавируса. С 30 октября посещать все ТРК жители смогут только при наличии QR-кода.

Кроме того, по решению оперативного штаба на территории Челябинской области вступают в силу ряд изменений. Так, QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих.

