В Челябинских театрах столкнулись с продажей фальшивых билетов

Мошенники обманули уже несколько человек

«Зритель приходит с таким билетом в театр и остается с носом: сканер выдает ошибку, эти места проданы другим зрителям. Ситуацию мы разрешили, зритель остался не в обиде. Но решить вопрос лояльно можно лишь когда речь идёт о большом зале и о небольшом количестве зрителей»,

— рассказал заместитель директора по развитию Челябинского театра кукол им. Вольховского Никита Плеханов.





«Сайты-фальшивки созданы только для продаж и похожи на оригинал только оформлением, там очень мало контента — нет ни подробной информации о театре, новостей, сведений об актерах, фото- и видеоматериалов. Покупка билетов с рук и в соцсетях — риск, на который точно не стоит идти»,

— отметил комментирует министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.