В Челябинске в преддверии новогодних праздников мошенники начали продавать фальшивые билеты в театры. Они обманули уже несколько человек. Об сообщает пресс-служба Министерство культуры Челябинской области.
Аферисты присылают ссылку на поддельный сайт, визуально напоминающий сайт театра, и предлагает онлайн приобрести билеты. Билетные системы и сканеры театров поддельные билеты не распознают. На сегодняшний день с проблемой поддельных билетов столкнулись Театр кукол имени Вольховского и Челябинский камерный театр.
«Зритель приходит с таким билетом в театр и остается с носом: сканер выдает ошибку, эти места проданы другим зрителям. Ситуацию мы разрешили, зритель остался не в обиде. Но решить вопрос лояльно можно лишь когда речь идёт о большом зале и о небольшом количестве зрителей», — рассказал заместитель директора по развитию Челябинского театра кукол им. Вольховского Никита Плеханов.
В Камерном театре, несмотря на странный внешний вид билетов, зрителей пропустили в зал, где их места уже были заняты людьми с реальными билетами. Причем, чеки об оплате были и у тех, и у других.
«Сайты-фальшивки созданы только для продаж и похожи на оригинал только оформлением, там очень мало контента — нет ни подробной информации о театре, новостей, сведений об актерах, фото- и видеоматериалов. Покупка билетов с рук и в соцсетях — риск, на который точно не стоит идти», — отметил комментирует министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Добавим, что ранее полиция предупредила южноуральцев о «новогодней» схеме мошенничества. В мессенджерах приходит сообщение с предложением принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. Аферисты предлагают пользователям перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где нужно ввести персональные и платежные данные.
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