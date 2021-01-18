В челябинских супермаркетах подскочили цены на репчатый лук

Роста стоимости других социально значимых товаров не зафиксировано

В Челябинске за первые две недели нового года рост цен на социально значимые продукты не обнаружен. Стоимость некоторых товаров, наоборот, снизилась. Об этом сегодня, 18 января, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Держим на контроле цены на социально значимые продукты. За первые 15 дней 2021 года роста цен по 46 социально значимым товарным категориям не обнаружено. Зафиксировано снижение цен на яйца, яблоки, морковь»,— доложил чиновник.

Однако на один из продуктов цены все-таки подскочили. По словам Олега Извекова, в магазинах подорожал репчатый лук. На данный момент сотрудники экономического блока администрации проводят необходимую работу с торговыми сетями.