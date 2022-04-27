В челябинских школах провели первые открытые «Уроки безопасности»

Проект запустила торговая сеть «Пятерочка» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и ЦППЛ

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с «Центром поиска пропавших людей» и поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» провели первые открытые «Уроки безопасности» в Челябинске. Проект направлен на то, чтобы обучать детей основам безопасности в городе, предвидеть и прогнозировать опасные ситуации. Мероприятие также поддержали Администрация города и Комитет по делам образования Челябинска.



«Уроки безопасности» помогут сформировать у детей ответственное отношение не только к собственной жизни, но и к безопасности других людей. Это должно сократить число потерявшихся и пропавших. Первые открытые «Уроки безопасности» для учащихся первых и третьих классов прошли 23 апреля в челябинском Образовательном центре №7.

Специалисты «Центра поиска пропавших людей» создали специальную методическую разработку. Во время урока в игровой форме ученики будут получать ответы на вопросы, как следует вести себя в сложной ситуации: если потерялся или встретил другого ребёнка, которому нужна помощь, к кому и как можно обращаться за помощью, с кем можно разговаривать только с разрешения родителей. Также ребятам расскажут о проекте «Островок безопасности», благодаря которому каждый потерявшийся может получить помощь в магазинах «Пятерочка».

«Ежегодно в России пропадают более 100 тысяч человек, в том числе и дети. Многим из тех, кто так и не вернулся домой, можно было помочь, заметив их в общественных местах, магазинах, на улице и оказав необходимую им помощь. Именно поэтому мы развиваем наш проект “Островок безопасности”, который реализуется совместно с добровольческим поисково-спасательным отрядом “ЛизаАлерт”. "Уроки безопасности" в школах, в свою очередь, сделаны с целью научить детей основным правилам поведения в городе и проинформировать о том, что при необходимости во всех магазинах “Пятерочка” им готовы помочь вернуться домой», — комментирует Антон Безрядин, директор макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятерочка».

Сотрудники торговой сети проходят специальное обучение тому, как действовать при обнаружении человека, нуждающегося в помощи. В практике «Пятерочки» были случаи успешного оказания помощи потерявшимся.

«Наша главная цель — повысить уровень безопасности для детей. В непонятных ситуациях для ребенка главные враги — страх и непонимание, что делать. Уроки помогут научиться избегать опасности и правильно вести себя в случае возникновения неприятностей. Большую роль в процессе обучения играют добровольцы поискового отряда “ЛизаАлерт”, их поисковый опыт и помощь в проведении уроков очень ценны для нас», — комментирует Екатерина Красная, руководитель по обучению АНО «ЦППЛ».

В Челябинске уже обучили педагогов-методистов 37 школ методике классных часов на тему безопасности. Теперь планируется развитие проекта во всех школах города, а в будущем учебном году — и в других городах региона.