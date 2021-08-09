В челябинских школах предложили открыть спортивные классы

Ученикам физкультуру будут предлагать как предмет для углубленного изучения

Создать в российских школах целую сеть классов, позволяющих получать профессиональное образование детям, занимающимся спортом, – инициатива руководителя образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелёвой, сообщили в общественной организации.

«Олимпийцы становятся кумирами для школьников, показывают уникальные результаты. Кажется, очень разумно вводить в школах спортивные классы, переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно. В том числе, они смогут участвовать в любом спортивном календаре благодаря такому подходу», – рассуждает Елена

В регионе уже существуют учреждения, занимающиеся со спортсменами. Например, челябинская школа-интернат спортивного профиля, готовящая спортсменов по 15 направлениям, в числе которых есть бадминтон, гольф и даже горные лыжи. Однако общеобразовательных учреждений, имеющих классы со спортивным уклоном, даже по всей стране не очень много.

Стоит отметить, что о необходимости создания подобных классов давно говорят и учителя физкультуры.

«Это хорошая и действенная инициатива. Во-первых, удобно для массового спорта, потому что ребятам не нужно будет уходить из школы. Во-вторых, это удобно для родителей, ведь детей никуда не нужно везти дополнительно на тренировку», – поясняет руководитель методического объединения учителей физической культуры Тракторозаводского района Челябинска Александр Мурзин.

Ранее Елена Шмелёва выступила с инициативой создания единого интернет-тарифа для общеобразовательных учреждений. По ее словам, у всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация препятствует раскрытию потенциала ребенка.