В челябинских поселках строят два значимых дорожных объекта

Готовы они будут в 2025 году

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В этом году в Челябинске приступили к строительству двух важных дорожных объектов — путепровода в поселке Новосинеглазово и региональной дороги Красное Поле — Полетаево, которая станет частью «малого обхода» города. Масштабные проекты будут готовы в 2025 году, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

В Новосинеглазово строят путепровод протяженностью 600 метров и шириной проезжей части 7,5 метра. Он позволит транспорту не зависеть от движения поездов. Также контрактом предусмотрены пешеходные тротуары и освещение. Планируется, что все работы будут завершены к 2025 году.

Второй значимый объект — автодорога Красное Поле — Полетаево, которая соединит автодороги Челябинск — Харлуши и Шершни — Северный и станет частью «малого обхода» Челябинска. Это будет современная четырехполосная трасса протяженностью шесть километров с тросовым ограждением, освещением и прочими удобствами для автомобилистов и пешеходов. А еще дорога станет важным участком для жителей поселков Малиновка, Западный и Белый Хутор. Строительство планируют завершить в 2025 году, но часть ее будет готова уже в этом году.

Объекты строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В прошлые годы в Челябинске и Магнитогорске в рамках БКД капитально отремонтировали Ленинградский мост, путепровод над железнодорожными путями по улице 9 Мая, а также построили дороги и парковки в парке «Притяжение».

Всего в этом году в Челябинской области отремонтируют 800 километров дорог.