В челябинских парках откроют летние площадки для регистрации брака

Молодожены смогут воспользоваться ими с мая по октябрь

В Челябинске планируют расширить список площадок для регистрации брака. Дополнительные места, где молодожены смогут узаконить свои отношения, появятся в городских парках. Об этом в понедельник, 20 марта, в ходе пресс-конференции сообщила председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Сейчас список таких площадок утверждается, после чего будет объявлен. Известно, что они будут в городских парках, а воспользоваться ими можно будет в сезон с мая по октябрь. Также дополнительные места для регистрации рассматривают в Магнитогорске и других муниципалитетах.

Напомним, в Челябинске, помимо ЗАГСов, зарегистрировать брак можно в Романовском зале Исторического музея. Для этого необходимо подать заявление в Центральный ЗАГС.

Напомним, в Челябинске отделы ЗАГС реорганизованы в управление. Упразднен Калининский отдел, а также изменился график приема граждан в Центральном ЗАГСе, теперь он принимает клиентов шесть дней в неделю. Торжественная регистрация брака осуществляется Курчатовским, Ленинским, Металлургическим, Тракторозаводским и Советским отделами ЗАГС.

Список зеркальных и красивых дат, в которые молодожены предпочитают регистрировать брак, читайте в нашем материале.