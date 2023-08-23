В челябинских многоэтажках ставят бойлеры за счет городского бюджета

Оборудование передают в собственность жильцам

В Челябинске в преддверии нового отопительного сезона идет замена групповых бойлеров (которые снабжают теплом и горячей водой сразу несколько домов) на более эффективные индивидуальные. В этом году такую процедуру провели в 14 многоэтажках города. В десяти из них работы выполнили за счет муниципалитета, в остальных — в рамках капремонта. Об этом сегодня, 23 августа, сообщила пресс-служба челябинской мэрии.

«На сегодняшний день бойлерные находятся в критическом состоянии и требуют модернизации и капитального ремонта. Эффективным решением проблемы является ликвидация групповых и установка индивидуальных бойлеров в многоквартирных домах с передачей в собственность жителям», — пояснил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Описанная вице-мэром деятельность ведется в Челябинске не первый год. Например, в прошлом и позапрошлом годах за счет средств городского бюджета было ликвидировано 4 групповых и установлено 25 индивидуальных бойлеров. Силами управляющих компаний отремонтировано более 100 теплообменников.

Однако не всегда замена водонагревателей проходит гладко. Накануне ИА «Первое областное» рассказывало о проблеме жителей дома по адресу ул. Ворошилова, 11. Там еще весной опечатали неисправный бойлер, оставив людей без горячей воды, а новый до сих пор не поставили. Есть риск, что процесс может затянуться до следующего года.