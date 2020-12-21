В челябинских МФЦ появится сотрудник-робот

«Промобот» облегчит работу администраторов и будет давать посетителям полноценные консультации

На этой неделе в многофункциональных центрах Челябинска появится новый сотрудник — робот «Промобот». Работать он будет не хуже человека, и занести данные клиентов в базу сможет за считанные секунды. Об этом сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«На этой неделе в городском МФЦ приступает к своим обязанностям новый сотрудник — робот „Промобот“, который будет оказывать консультации на правах полноценного сотрудника многофункционального центра. Вот такие у нас новости цифровизации»,— сообщил чиновник.

По данным компании разработчиков, сейчас робот может оказывать 23 услуги. В среднем за день «Промобот» заполняет заявления и собирает 17 пакетов документов в день, может проверить готовность 47 пакетов документов, а также статус 41 пакета.

Напомним, первые роботы появились летом этого года в пермских многофункциональных центрах.