В челябинских маршрутках повышают стоимость проезда

Перевозчики объясняют это ростом своих затрат

В социальных сетях челябинцы говорят о грядущем повышении стоимости проезда в маршрутках. В частности, они приводят в пример маршруты № 17 и № 19, где уже разместили объявления о том, что цена за одну поездку вырастет с нынешних 28 до 33 рублей. Так, на 17-й маршрутке стоимость повысят уже с завтрашнего дня, 15 августа, а в 19-й маршрутке придется платить на 5 рублей больше уже с 21 августа. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области напомнили, что перевозчики имеют на это право, если работают по нерегулируемому тарифу.

«Основные причины изменения тарифа на перевозки — рост затрат на страхование, техническое обслуживание автотранспортных средств, повышение цен на ГСМ, увеличение процентных ставок по кредитам, индексация заработных плат», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, оказалось, что цена за проезд вырастет не только в 17-м и 19-м маршрутах. Соответствующие уведомления в адрес министерства направили большинство перевозчиков, работающих вне тарифа. Стоимость будет меняться постепенно в период с 15 июля по 15 сентября.

Кстати, месяц назад изменилась стоимость проезда на общественном транспорте, который работает по регулируемому тарифу. В новом билетном меню значительно повысили цену: если пассажир платит наличными — до 35 рублей, а держатели банковских карт теперь платят 29 рублей. Самый выгодный вариант — месячный проездной за 1200 рублей. Вместе с этим рассматриваются изменения в областном законодательстве, повышающие штрафы для безбилетников.

Также власти планируют внедрить новые виды проездных со сроком действия до полугода. Ведется поиск оператора автоматической системы оплаты проезда. Есть намерения сделать транспортную карту виртуальной с удобными способами ее пополнения.