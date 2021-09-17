В челябинских магазинах «Пятерочка» собирают продукты для малоимущих

Специальные «корзины доброты» установили в 20 торговых точках — приводим их адреса

Торговая сеть «Пятерочка» и фонд продовольствия «Русь» возобновляют традиционную акцию помощи малоимущим «Корзина доброты». В эти дни в 20 магазинах Челябинска установили специальные короба, где любой житель города может оставить еду для нуждающихся семей.

«Каждый желающий может купить продукты с длительным сроком хранения, например: подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервы, макароны, орехи, сухофрукты, печенье, — и положить их в специальную корзину. По мере наполнения коробов мы будем формировать продуктовые наборы для нуждающихся. Волонтеры доставят их семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся людям», — говорят организаторы акции.

Вот полный перечень адресов, где проходит акция:

— Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 53;

— Челябинск, ул. Тухачевского, 11;

— Челябинск, ул. 40-летия Победы, 3;

— Челябинск, ул. Кузнецова, 11;

— Челябинск, ул. Зальцмана, 25с1;

— Челябинск, ул. Салютная, 11;

— Челябинск, ул. Ржевская, 1б;

— Челябинск, ул. Комарова, 131;

— Челябинск, ул. Бажова, 44;

— Челябинск, Краснопольский проспект, 16а;

— Челябинск, ул. Новороссийская, 84;

— Челябинск, ул. Ереванская, 14;

— Челябинск, ул. Танкистов, 136;

— Челябинск, ул. Энтузиастов, 32;

— Челябинск, проспект Победы, 159;

— Челябинск, Копейское шоссе, 1;

— Челябинск, ул. Прокатная, 24;

— Челябинск, ул. Салютная, 2;

— Челябинск, ул. Калмыкова, 7в;

— Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 17.

Акция «Корзина доброты» запущена в 2015 году. По итогам сборов во всех торговых сетях X5 Group и на сайте Корзинадоброты.рф было собрано и передано нуждающимся порядка 267 тонн продовольствия, помощь получили более 142 тысяч семей.

Если до этого акцию запускали на несколько дней, то теперь короба для продуктов будут стоять в магазинах «Пятерочки» постоянно. Принять участие в акции «Корзина доброты» посетители вышеназванных торговых точек смогут в любое время, когда у них появится такая возможность.