В Челябинских компаниях не приемлют мат в корпоративной культуре

Без нецензурных слов стараются обойтись в сферах сервиса, продаж и на руководящих должностях

В деловой среде Челябинска все чаще внимание уделяют культуре речи сотрудников. Как отмечают эксперты по подбору персонала, использование ненормативной лексики может стать причиной отказа кандидату уже на этапе собеседования, особенно для позиций в сервисе, продажах и на руководящих должностях.

Директор рекрутингового агентства Innopro2020 Лиана Мартиросян подчеркивает, что на собеседовании оценивают не только профессиональные навыки, но и коммуникативную культуру.

«Использование ненормативной лексики может быть причиной отказа, так как в официальной деловой среде требования к культуре речи достаточно высоки», — отмечает она.

По ее наблюдениям, кандидаты обычно следят за речью на интервью, понимая, что это часть профессионального имиджа.

Эксперты признают, что в некоторых отраслях, таких как строительство, производство или логистика, неформальное общение может быть более распространено.

Директор агентства «Тирс» Екатерина Карпенко отмечает, что за 20 лет работы не встречала случаев, чтобы кандидат использовал мат на интервью. При этом она говорит, что в отдельных компаниях, включая крупные промышленные предприятия, руководители иногда допускают крепкое словцо при общении с подчиненными. Но именно этот факт вряд ли заставит работника покинуть коллектив.

«Люди уходят не из-за единичных случаев, а из-за общей токсичности коллектива, где мат становится частью регулярного давления», — поясняет эксперт.

Большинство компаний, с которыми работают рекрутеры, формируют корпоративную культуру, в которой использование ненормативной лексики считается неприемлемым по умолчанию. Этот тренд совпадает с ростом внимания к психологическому климату в коллективе и профессиональному имиджу сотрудников.

Контекстом для обсуждения стал Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля. Эксперты напоминают, что грамотная и чистая речь — не только требование этикета, но и важный элемент профессиональной эффективности и здоровой рабочей атмосферы.

Эксперты в медицине отмечают, что чрезмерное использование нецензурной речи блокирует сложные мыслительные процессы человека.