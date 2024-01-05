В челябинских храмах рассказали, какие службы пройдут в Сочельник и на Рождество

Торжественные богослужения будут идти с самого утра 6 января

Челябинские православные готовятся встретить Сочельник и Рождество Христово. В храмах Челябинской митрополии торжественные богослужения будут идти с самого утра субботы, 6 января.

В канун праздника — Рождественский Сочельник — утром будет отслужена Божественная литургия. Вечером 6 января в храмах состоится богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа. В ночь на 7 января в храмах Южного Урала состоится главное рождественское богослужение — праздничная Божественная литургия.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничные богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Прямая трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv.

Во многих крупных городских храмах утром 7 января состоится еще одна Литургия — для тех, кто не смог прийти на ночную службу.

Добавим, 7 января оканчивается Рождественский пост, начинаются Святки. Как говорят в епархии, это дни особенной радости и торжества о Родившемся Господе, когда церковный устав отменяет пост даже по средам и пятницам. Последний день Святок — 17 января.

«К великому празднику активно готовятся все православные общины Южного Урала. На приходах репетируют праздничные концерты, разучивают колядки, строят вертепы, планируют благотворительные мероприятия. Так, 7 января в полдень в парке Гагарина начнутся Детские Рождественские гулянья", — говорится в сообщении.