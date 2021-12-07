В челябинских домах установят счетчики учета тепла

В городе лишь 40% жилого фонда оборудовано системами контроля за ресурсами

В Челябинске решено установить приборы учета тепла как можно в большем количестве домов. Об этом заявили представители компании АО «УСТЭК-Челябинск» после участия в работе проектно-аналитической сессии по реализации Стратегии социально-экономического развития города Челябинска до 2035 года. Участники сессии пришли к выводу, что ни о каком «Умном городе» не может идти и речи, если ресурсы не измеряются. По данным «УСТЭК-Челябинск», в областном центре приборами учета тепла оснащены 40% домов.

Обсуждая стратегию развития Челябинска до 2035 года, эксперты сошлись во мнении, что необходимо установить приборы учета тепловой энергии как можно в большем количестве жилых домов Челябинска. Они считают, что без учета количества и качества тепла не может быть и речи о внедрении системы «Умный город».

«По данным АО „УСТЭК-Челябинск“, только в 40% домов в городе установлены общедомовые приборы учета, а значит, 60% горожан не знают, сколько тепловой энергии потребляет их дом и как ее можно экономить. Счетчик необходим и выгоден в первую очередь потребителю для контроля за количеством и качеством потребленных ресурсов, прозрачности расчетов, реализации энергосберегающих мероприятий с оценкой их эффективности», — прокомментировали в компании.

Специалисты считают, что расчетный способ по нормативу должен применяться в качестве исключения и только в том случае, если дом не имеет технической возможности установить прибор учета.