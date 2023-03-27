В челябинских аптеках установят экокорзины для сбора блистеров от таблеток

Ирина Гехт обсудила с руководителем «Разделяйки» систему раздельного сбора мусора и рассказала, какие вещи делают из отходов

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт встретилась с руководителем экологического движения «Разделяйка» Дмитрием Закарлюкиным. Вице-губернатор увидела работу организации изнутри, а также обсудила с Дмитрием размещение в аптеках корзин для блистеров от таблеток и идею внедрения экостандартов при проведении праздников. Об этом Ирина Гехт рассказала в своем телеграм-канале.

«Мне было интересно посмотреть на работу организации изнутри: ведь обычно мы просто сдаем пластик, макулатуру или другие отходы, а что происходит с ними потом, часто не понимаем. Например, из блистеров от таблеток получаются отличные подоконники, а из разных видов пластика — предметы мебели, ничем не уступающие товарам ушедшего из России шведского производителя»,— отметила Ирина Гехт.

Также она рассказала, что Дмитрий и его команда разработали корзины из ПЭТ-бутылок, крышек и геотекстиля, которые можно использовать для белья и не только. Такие корзины в скором времени установят в некоторых филиалах «Областного аптечного склада» в Челябинске, и посетители смогут складывать в них использованные блистеры от таблеток, которые в дальнейшем превратят в полезные вещи. Если челябинцы поддержат идею, то такие корзины установят во всех филиалах аптечной сети.

Кроме того, Ирина Гехт и Дмитрий Закарлюкин обсудили внедрение экологических стандартов при проведении массовых мероприятий, после которых остается большое количество мусора. По словам вице-губернатора, в регионе тщательно проработают вопрос внедрения системы раздельного мусора при проведении праздников, фестивалей и концертов.