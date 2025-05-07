В Челябинске ограничат передвижение электросамокатов на праздничных площадках

В приложении сервиса кикшеринга обозначат зоны запрета

В Челябинске ограничат передвижение на электросамокатах на праздничных площадках. В приложении сервиса кикшеринга «МТС Юрент» обозначат зоны запрета, согласованные с городской мэрией.

«В зонах запрета пользователи передвигаться не смогут, самокаты будут плавно замедляться до скорости, на которой ехать на устройстве будет уже невозможно. В приложении сервиса также будет видно участки, движение по которым будет запрещено», — уточнили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании.

При этом пользователи смогут завершать поездки вне зависимости от работы связи в городе. Сбои, как правило, носят единичный характер и связаны в основном с репетицией парада Победы в Москве.

«Мы усилили работу службы поддержки на майские во всех городах присутствия сервиса и в случае чего будем оперативно решать подобные вопросы», — сообщили в «МТС Юрент».