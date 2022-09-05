В Челябинске зафиксированы восьмибалльные пробки

Ситуацию на дорогах осложняют аварии

Этим утром, 5 сентября, пробки на дорогах Челябинска достигли восьми баллов. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», серьезные заторы возникли в центре и на северо-западе города, передает журналист ИА «Первое областное».

Многокилометровые пробки зафиксированы на улицах Профессора Благих, Бейвеля, Комсомольском проспекте, нескольких участках проспекта Победы и Братьев Кашириных. Стоят автомобили на улицах Чичерина и 40-летия Победы.

Пробки возникли на улицах Северо-Крымской, нескольких участках Труда и Первой Пятилетки, а также Свердловском проспекте, Энгельса и Блюхера. Большой затор возник на проспекте Ленина. Движение также затруднено на улицах Игуменка, Доватора и Цвиллинга.







На некоторых участках дорог ситуацию осложняют аварии.

С ночи в Челябинске идет дождь. Агрегаторы такси подняли цены на поездки в связи с высоким спросом из-за непогоды более чем в два раза. Добраться до центра города можно как за 300 рублей, так и за 450 рублей.