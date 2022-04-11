В Челябинске сервисы такси подняли цены на поездки в два раза

Рассказываем, сколько придется заплатить горожанам

В понедельник утром, 11 апреля, в Челябинске агрегаторы такси подняли цены в два раза. При этом дороги в городе почти свободны — сервис «Яндекс.Пробки» показывает три балла. Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка.

Добраться до центра города челябинцам предлагают как за 240 рублей, так и за почти 350 рублей вместо обычных 100—130 рублей. Преодолеть несколько сотен метров можно минимум за 200 рублей.

За поездку до аэропорта этим утром придется заплатить почти 500 рублей, а до железнодорожного вокзала — 280 рублей.