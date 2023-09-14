В Челябинске значительно увеличился спрос на ремонт жилья

Этот показатель почти на 90 процентов выше, чем годом ранее

В 2023 году в России спрос на отделочные работы и ремонт жилья значительно выше, чем годом ранее. Эксперты платформы «Авито Услуги» выяснили, что этот показатель по всей стране вырос на 71 процент. Челябинская область вошла в число регионов, которые демонстрируют еще более активную динамику.

«Примечательно, что все активнее показывают себя регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала — на их долю этим летом пришлось уже порядка 20 процентов от общего числа запросов на ремонтные услуги по стране. По этому показателю они сравнялись с городами Поволжья, в которых обычно ремонтируются и строятся активнее», — рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

В Челябинске спрос на все виды ремонтных услуг увеличился на 89 процентов при среднем по стране 71 проценте. Показатель столицы Южного Урала выше, чем у Томска (81 процент), Хабаровска (72 процента) и Владивостока (32 процента). В соседнем Екатеринбурге спрос по сравнению с прошлым годом увеличился на 105 процентов.

Напомним, в этом году в Челябинской области вчетверо поднялся спрос на услуги по ремонту бытовой техники. Горожане все чаще предпочитают починить старое, чем купить новое.