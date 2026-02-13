В Челябинске зимой спрос на эвакуаторы вырос на треть

Горожане устали откапывать свои машины

Январские снегопады вымотали челябинских водителей. Люди все чаще бросают попытки откопать машину самостоятельно и вызывают эвакуаторы. По данным «Авито Услуг», в январе этого года челябинцы обращались за эвакуацией на 6% чаще, чем в прошлом.

Особенно вырос спрос на срочные вызовы — ждать никто не хочет, всем надо быстро. В области таких заявок стало на 13% больше, в Челябинске — на 14%.

Больше всего страдают легковушки. В городе их стали эвакуировать на 26% чаще.

Микроавтобусы и автобусы тоже застревают — спрос на их вывоз вырос на 14%.

Интересно, что водители начали разбираться в способах погрузки. Жесткую сцепку (это когда машину тянут на металлической штанге) в Челябинске стали заказывать в пять раз чаще. Краны-манипуляторы — почти в полтора раза. Ими удобно вытаскивать машины из заваленных снегом дворов.