В Челябинске жителям придется передавать показания по воде сразу двум компаниям

Нововведения коснулись тех, кто пользуется приложениями и личным кабинетом

В Челябинске изменились правила передачи показаний счетчиков воды. Данные по горячему водоснабжению и акты по приборам учета ГВС теперь необходимо передавать в «Уралэнергосбыт», по холодной воде — в МУП «ПОВВ». В противном случае энергетики не увидят информацию и не смогут правильно произвести расчет, сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Согласно законодательству, при отсутствии показаний расчет по горячему водоснабжению первые три месяца будут производить по среднему значению потребления, а далее — по нормативу.

Причина нововведений в том, что с 1 июля данные о показаниях по горячей воде, которые жители передают в МУП «ПОВВ», больше не поступают в «Уралэнергосбыт». Поэтому челябинцам придется передавать их ежемесячно в два разных личных кабинета. Такая же ситуация по актам на установку/опломбировку прибора учета.

«Несмотря на все предпринятые со стороны „Уралэнергосбыта“ усилия устранить это неудобство для горожан и заключить соглашение об информационном обмене с МУП „ПОВВ“, сделать этого не удалось. Оператор холодного водоснабжения отказал в информационном обмене», — прокомментировали в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Челябинцам напомнили, что передавать показания по горячей воде нужно ежемесячно по 25-е число. Сделать это можно в личном кабинете «Уралэнергосбыта», мобильном приложении Сбербанка, а также по телефону 8 (351) 214-71-14.

Напомним, с 1 июля в России произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Суммы в квитанциях жителей Челябинской области в этом году вырастут не более чем на 3,4%.

