В Челябинске жителям блокадного Ленинграда выплатят единовременное пособие

Деньги получат 95 человек

27 января в Челябинске отметят День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с этим жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории Челябинска, получат поздравления и единовременные социальные выплаты. Об этом 17 января на аппаратном совещании доложил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В рамках празднования 27 января полного снятия блокады Ленинграда предусмотрено поздравление жителей, которые отнесены к этой категории, а также выплата единовременного социального пособия. Сегодня в Челябинске проживает 91 житель блокадного Ленинграда и 4 ветерана Ленинградского и Волховского фронтов»,— сообщил чиновник.

Напомним, размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей. Документ об этом в октябре 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин. Никаких заявлений жителям блокадного Ленинграда писать не придется: деньги принесут или перечислят вместе с пенсией.