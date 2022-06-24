В Челябинске жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир

С начала года улучшили жилищные условия 117 жителей областного центра

В июне 2022 года в Челябинске из аварийного жилья переехали 23 семьи. Всего с начала года в областном центре переселены 59 семей, из которых 40 переехали в благоустроенные квартиры, а 19 — получили денежную компенсацию. Об этом сегодня, 24 июня, сообщила пресс-служба администрации города.

В мэрии уточнили, что общая площадь расселенных жилых помещений составила более 2 тысяч квадратных метров.

В настоящее время продолжается переселение жителей восьми аварийных домов. Полностью завершено расселение шести домов: № 3 на станции Шагол, № 104 на улице Новороссийской, № 51 на улице Ульяновской, № 72а на улице Новороссийской, № 2 на Копейском шоссе и № 86б на улице Сталеваров.

Также ведутся работы по сносу 14 ранее расселенных аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Зудова, 5; пер. 9-й Лобинский, 3; ул. Карпенко, 7а; ул. Краснознаменная, 7; ул. Водрем-40, 13; ул. Краснознаменная, 23; ул. Нахимова, 12; ул. Потемкина, 43; ул. Доватора, 46; ст. Шагол, 3; ул. Ульяновская, 51; ул. Новороссийская, 72а; Копейское шоссе, 2; ул. Сталеваров, 86б.

Кроме того, по договору о развитии застроенной территории ООО СЗ «Новый дом» будет проведен снос дома № 104 на улице Новороссийской.