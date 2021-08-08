В Челябинске жители трех районов останутся без горячей воды

На наземной теплотрассе выявлены повреждения

На северо-западе Челябинска на два дня отключат горячую воду в связи с внеплановым ремонтом крупной тепломагистрали. Под отключение попадут более 400 домов в Курчатовском, Калининском и частично Центральном районе, сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК Челябинск».

«В Северо-Западном районе Челябинска будет ограничена подача горячего водоснабжения с 09:00 10 августа до 22:00 11 августа в связи восстановительными работами на поврежденной наземной теплотрассе. Повреждение было выявлено в ходе проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей города. Сложность проведения ремонтных работ заключается в том, что нарушение герметичности трубопровода зафиксировано в охранной зоне кабельно-воздушной линии 220 кВ»,— уточнили в пресс-службе компании.

Несмотря на то, что переключить потребителей по альтернативной схеме теплоснабжения невозможно, «УСТЭК Челябинск» совместно с городской мэрией предусмотрели возможность сохранения подачи горячей воды в часть медицинских учреждений, чтобы пациенты не испытывали дискомфорта.

Ознакомиться с полным перечнем домов, которые попадают под отключение горячей воды, можно по ссылке.