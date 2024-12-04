В Челябинске жители Советского и Ленинского районов останутся без воды 4 декабря

Запланированы работы на водоводе

Сегодня, 4 декабря, в Челябинске в части Ленинского и Советского районов отключат воду из-за плановых работ на водоводе. Под отключение попадут почти 20 многоэтажек, а также дома, расположенные в частном секторе, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

С 9:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Дзержинского, 104, 104а, 104б, 104в, 104к1, 110, 110/1;

улица Гагарина, 26а, 28а, 28б, 30а, 30б;

улица Коммунаров, 34, 36;

улица Агалакова, 22а;

улица Стрелковая, 12, 37;

Троицкий тракт, 16а.

Под отключение также попадут дома частного сектора, расположенные по улицам Салтыкова, Междугородней, Братской, Карпинского и Плужной.

Жителей просят сделать необходимый запас воды.