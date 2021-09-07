В Челябинске жители Северо-Запада пожаловались на переполненные мусорные баки

Регоператор пояснил, что отходы не могли вывезти из‑за плохой дороги, ведущей к контейнерной площадке

В Челябинске жители дома 134/1 по улице Братьев Кашириных пожаловались на переполненные мусорные контейнеры. По словам горожан, отходы не вывозили трое суток. Сложности возникли из-за аварийного состояния подъездных путей к контейнерной площадке, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Как пояснил регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, на участке дороги, примыкающей к месту накопления, после ремонта коммуникаций провалился грунт. Сейчас место провала засыпали щебнем, но мусоровозы там проехать не могут.

«Сегодня локацию осматривала комиссия. В ее составе были представители администрации Калининского района, управляющей компании, Центра коммунального сервиса и компании перевозчика ТКО. Представители организации, которая занимается вывозом отходов, наглядно продемонстрировали, что переместить баки, заполненные мусором, по щебню до мусоровоза проблематично. Во-первых, это физически сложно для людей. Во-вторых, перемещение мусорных накопителей в коммунальную машину по бездорожью может привести к поломке емкостей, у которых просто сломаются колесики», — рассказали в пресс-службе ЦКС.

Кроме того, мусоровоз может застрять в просевшем грунте. Поэтому представители регоператора ждут скорейшего устранения проблемы.

«По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регоператор обязуется принимать отходы в местах, оборудованных беспрепятственным доступом спецтехники к местам накопления. Компания освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным», — пояснили представители регоператора по обращению с ТКО.

Отметим, согласно Правилам обустройства мест накопления ТКО, площадки создают органы местного самоуправления, собственники, управляющие компании и прочие хозяйствующие субъекты.