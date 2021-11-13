На северо-западе Челябинска жители многоэтажки неделю мерзнут без отопления

В управляющей компании сообщают, что параметры теплоносителя в норме

Несмотря на то, что аварию на теплотрассе на северо-западе Челябинска устранили еще 11 ноября, в некоторых квартирах многоэтажного дома № 16 по улице Университетской Набережной отопления до сих пор нет. Об этом ИА «Первое областное» рассказала сегодня, 13 ноября, местная жительница.

«Отопления у нас в пятом подъезде по всему стояку нет уже почти неделю. Иногда оно возвращалось, потом батареи снова остывали. 11 ноября в управляющей компании нам сказали, что произошла авария на теплотрассе. Как только ее устранят, отопление включат. Но до сих пор все девять квартир по нашему стояку без отопления. У нас маленькие дети, ходим по квартире в куртках, ужасно холодно. Вчера тоже звонили в управляйку, спросили, не оставят же нас на выходные без отопления. Там ответили, что будут разбираться»,— пожаловалась Елена Кожевникова.

В «ДЕЗ Калининского района» — управляющей компании, к которой относится дом, — корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что в сегодня, 13 ноября, на место выезжала аварийная бригада и проверяла параметры теплоносителя. Они оказались в норме.

«Дом запущен. Параметры в пятом подъезде в норме. Если есть проблема в какой-то квартире, надо понимать номер квартиры. Диспетчерской дано задание отслеживать все заявки из этого дома. Если кто-то оттуда позвонит, туда сразу выйдет сантехник»,— прокомментировали в УК.

В пресс-службе УСТЭК уточнили, что отопление внутри дома регулируется управляющей компанией. Однако, если у нее возникают какие-то проблемы, то последней необходимо обратиться в теплоснабжающую организацию с целью выяснения проблемы и оказания помощи.

Напомним, коммунальная авария, произошедшая 11 ноября, оставила без отопления 23 жилых дома, два детских сада, три школы и больницу по улицам Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской Набережной. Тепло в дома пустили в тот же день вечером. Жильцам пообещали сделать перерасчет.