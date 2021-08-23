В Челябинске жители двух районов останутся без воды почти на сутки

Отключение водоснабжения планируется в Металлургическом и частично Курчатовском районах

В среду, 25 августа, жители двух челябинских районов останутся почти на сутки без воды из-за подготовки водовода к зимнему периоду. Об этом сегодня, 23 августа, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«25 августа с 09:00 до 24:00 будут производиться плановые работы по замене задвижек по трассе водовода № 7. Работы необходимы для подготовки к зимнему сезону и безаварийной эксплуатации. Под отключение попадут Металлургический район, это 799 многоквартирных домов, 400 частных домов и 145 объектов социальной сферы, и часть Курчатовского района, это микрорайон Парковый, поселок Шагол и поселок Челябэнерго, всего 246 многоквартирных домов, 300 частных и 44 социальных объекта», — сообщил чиновник.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила ежедневно доводить эту информацию до жителей районов, чтобы они успели сделать необходимый запас воды.

Список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть на сайте мэрии.