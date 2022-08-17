В Челябинске жители двора вызвали службу спасения из‑за голубя на электроопоре

Птица застряла в проводах

В Челябинске спасатели нередко приходят на помощь не только людям, но и животным. На этот раз пришлось вызволять голубя, который запутался лапой в проводе на столбе электроопоры. Инцидент произошел на улице Чичерина, рассказали в пресс-службе УБЖ города.

Вечером 15 августа в ЕДДС позвонили жители одного из дворов и рассказали о попавшей в беду птице. Спасатели выехали на место.

«По словам старшего группы, голубя удалось освободить при помощи трехколенной лестницы, альпинистского снаряжения и диэлектрических перчаток», — поделились в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Как только лапу птицы освободили от провода, голубь улетел.

Напомним, накануне спасатели вытащили из Шершневского водохранилища овцу. Измученное животное они заметили во время осмотра акватории.