В Челябинске жильцы многоэтажки не могут дождаться запуска лифта после капремонта

С момента замены подъемников прошло больше четырех месяцев

В Челябинске во время капремонта в 2021 году заменили лифты в нескольких подъездах дома № 3 по улице Пекинской. Прошло больше четырех месяцев, но жильцы до сих пор не могут ими воспользоваться из-за отсутствия разрешения на их ввод в эксплуатацию. Как пройти необходимые процедуры и кто отвечает за запуск лифтов, ИА «Первое областное» узнало в фонде регионального капремонта.

«25 января 2022 года управляющая компания РЖЗ Металлургического района получила от Ростехнадзора Челябинска уведомление о том, что теперь давать разрешение на ввод лифтов в эксплуатацию после замены по программе капитального ремонта не в их компетенции. Но сообщения о том, кто имеет право давать разрешение на ввод лифтов в эксплуатацию, нет», — обратилась жительница дома по улице Пекинской Татьяна Савина-Минаева.

В фонде капремонта сообщили, что лифты в 1-м и 2-м подъездах дома отключили 14 октября 2021 года. Было демонтировано старое оборудование и установлены новые лифты. По завершении работ на лифт была выдана декларация о соответствии лифтов Требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Приемка прошла 18 января 2022 года, по результатам которой вся документация была передана управляющей компании.

«В соответствии с ГОСТом по результатам комиссии именно владелец лифта (лицо, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации) принимает решение о вводе лифта в эксплуатацию при наличии декларации о соответствии лифта Требованиям технического регламента Таможенного союза „Безопасность лифтов“, договора страхования гражданской ответственности, комплектности документации на лифтовое оборудование», — прокомментировали в пресс-службе регоператора капремонта Челябинской области.

Соответственно, после приемки за запуск и эксплуатацию лифта отвечает управляющая компания, куда жильцам и следует обратиться. По вопросам капремонта можно проконсультироваться по телефону: 8(351) 240-10-03.

В управляющей компании ИА «Первое областное» ответили, что лифт будут вводить в эксплуатацию после того, как примут решение, кто будет принимать лифт. У «Ремжилзаказчика» на это нет необходимой лицензии. В данной ситуации вопрос остается нерешенным, лифт заменен, но кто должен принять решение о его вводе в эксплуатацию, непонятно.

Также запрос редакция отправила в региональный Минстрой.

Добавим, в 2021 году в Челябинской области заменили 1021 лифт.