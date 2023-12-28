В Челябинске жильцы многоэтажки 8 месяцев жили без газа по вине должника

Голубое топливо вернулось в квартиры в канун Нового года

Судебные приставы Курчатовского района помогли вернуть газ в квартиры челябинцев, которые 8 месяцев не могли пользоваться плитами на кухне, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Челябинской области.

В начале 2023 года один из жильцов многоэтажки на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы отказался пускать в квартиру газовщиков, которые проверяли исправность газового оборудования. Из-за этого весь подъезд дома, где живет мужчина, отключили от голубого топлива. Чтобы хоть как-то помочь жильцам, управляющая компания дома подала в суд на жильца. Суд, в свою очередь, обязал хозяина заменить газовую плиту. Но мужчина это не сделал. И вообще дома появлялся редко, предпочитая жить у подруги.

Только настойчивость судебного пристава помогла выйти из сложившейся ситуации. Пристав уговорил жильца пустить в квартиру сотрудников газовой службы и заменить плиту. После этого в подъезд дали газ спустя восемь месяцев ожидания и за четыре дня до Нового года.