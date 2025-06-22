В Челябинске жильцы элитной высотки захватили общедомовые балконы и тамбуры

Люди устроили в них кладовки для личных нужд

На проспекте Победы в Челябинске пятеро жильцов элитной высотки приспособили для хранения своих вещей пустующие площадки у лифта и общедомовые балконы. В результате в подъезде с просторными холлами и консьержем появились закрытые на замки закуты. Один из жильцов оборудовал сразу два таких на разных этажах, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Управляющая компания потребовала от жильцов демонтировать эти склады, но те отказались. Тогда коммунальщики пошли в суд, который обязал жильцов демонтировать перегородки и двери с замками, а также заштукатурить дыры в стенах и покрасить стены в основной цвет подъезда.

Исполнительное производство было возбуждено в Курчатовском районном отделе судебных приставов города Челябинска. Судебный пристав-исполнитель собрал должников в холле первого этажа и ознакомил их с решением суда.

«Однако люди не приняли всерьез предупреждение, в результате каждому из этих граждан был назначен исполнительский сбор за нарушение срока добровольного исполнения. После этого дело пошло веселее: двери и перегородки были демонтированы. Восстанавливать стены жильцы опять не спешили, приставу пришлось составлять административные протоколы и назначать штрафы. В итоге восстановительные работы проведены в полном объеме, исполнительное производство окончено», — отмечают в пресс-службе.