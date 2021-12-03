В Челябинске жильцы аварийных бараков остались без газа и горячей воды

Администрация города предлагает людям временное размещение

В Челябинске жильцы домов 8 и 10 на Копейском шоссе остались без газа и горячей воды. Управляющая компания от них отказалась, а сами дома признаны аварийными. Людям предложили временное жилье, пока дом не расселят, сообщили в администрации города.

«Часть бараков, по словам людей, будет снесена только через 6 лет, но одно ветхое здание снесли в этом году. Когда его ликвидировали, в целях безопасности соседние дома, где еще остаются проживать люди, отключили от газоснабжения. Сравняв здание с землей, компания „Газэнергосервис“ не подключила коммуникации обратно. К тому моменту, как мы приехали на место, люди уже думали разжигать костры во дворе, чтобы хоть как-то приготовить себе пищу», — рассказал эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Жильцы говорят, что в старых домах искрит проводка, а им приходится пользоваться электрическими плитами и нагревателями.

В администрации пояснили, что в марте 2020 года дома признали аварийными, планируемый срок расселения — 2028 год. Первого декабря жителям направили уведомления о возможности предоставления жилых помещений маневренного фонда до момента осуществления мероприятий по переселению.

«Расселение указанных многоквартирных домов планируется осуществить в рамках реализации пилотного проекта комплексного развития данной территории за счет средств инвестора-застройщика, который выиграет аукцион. Аукцион планируется провести в апреле-мае 2022 года», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Принятие решения о комплексном развитии данной территории позволит сократить сроки расселения и сноса указанных домов.

Добавим, ООО «Специализированный застройщик „Домострой“» претендует на получение участка для развития застроенной территории площадью 11 га на Копейском шоссе в Ленинском районе. Это два квартала с жилой застройкой напротив дворца спорта «Торпедо». Там расположен 21 дом, шесть из которых признаны аварийными. Компания снесет все объекты и возведет на их месте новостройки.

