В Челябинске жильцы аварийного дома устроили мусорную свалку под окнами

Ситуация не устраивает соседей

В Челябинске жильцы микрорайона в Ленинском районе страдают от соседства со старым аварийным домом. На улице Челябинского Рабочего образовалась настоящая свалка мусора. Жильцы ветхого, подлежащего сносу с 2019 года, дома № 5 не утруждают себя походом до контейнерной площадки во дворе. Весь бытовой мусор они выбрасывают из окон, и он разлетается на десятки метров. Такая картина не устраивает соседей из ближайших домов, одна из них обратилась в информационное агентство «Первое областное».

Старый дом № 5 по улице Челябинского Рабочего должны расселить только в 2027 году, хотя подлежащим сносу его утвердили еще в 2019 году. В четырехэтажном доме жильцы жалуются на нечеловеческие условия проживания: ветхие полы, потолок и стены, плесень и холод.

Некоторое время назад прокуратура потребовала расселить жильцов раньше установленной даты. Теперь скорейшего расселения ждут и соседи ближайших домов.

«Моя семья живет в доме № 4 напротив этого старого дома. Снег растаял, и во дворе обнажился весь мусор, который жильцы сбрасывают из окон. Повсюду летает полиэтиленовая упаковка, на земле валяются бутылки, пачки от сигарет. Во двор выйти невозможно», — рассказала ИА «Первое областное» Олеся Филипович.

Женщина признается, что в дом они переехали два месяца назад, когда весь мусор был спрятан под снегом. По словам Олеси, если б свалка обнажилась сразу, семья не стала бы покупать квартиру в этом месте.

«Соседи говорят, что так уже много лет. Никто не убирает, пройти страшно — антисанитария полнейшая. Администрации отвечает, что конкурсы проводятся на обслуживание дома, но никто не берет его. Предложили самой прибрать. В полицию звонила, попросила пройтись по квартирам, но думаю — бессмысленно все это. Мусор так и будет лежать, если никто не возьмет это дело под контроль, и жильцов, и уборку», — говорит Олеся.

Старый дом никто не обслуживает. Управляющим компаниям неинтересен дом, в котором жильцы не оплачивают счета, а состояние его уже давно признано аварийным. Но в администрации города намерены передать его в управление обслуживающей организации.

«Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска открытый конкурс по отбору управляющей организации в отношении многоквартирного дома, расположенного по вышеуказанному адресу, будет проведен в установленные законом сроки до июня 2022 года», — ответили в мэрии.

Пока же двор на улице Челябинского рабочего превращается в одну большую мусорную свалку.



Между тем в Челябинской области утвердили график субботников: губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении санитарной очистки территорий в городах и деревнях с 18 апреля по 6 мая. Также глава региона призвал привлечь к субботникам предприятия и жителей.