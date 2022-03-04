В Челябинске жених-мошенник потратил крупную сумму с кредитки матери-одиночки

Мужчина уговорил девушку заняться бизнесом, а сам спустил все деньги на сауну и магазины

Мать-одиночка из Челябинска осталась с неподъемным долгом после того, как жених-мошенник уговорил ее оформить кредитку и за несколько дней прогулял 70 тысяч рублей. Свою историю челябинка рассказала журналистам ИА «Первое областное».

Ирина молодая и хрупкая девушка. Любой мужчина мечтал бы носить ее на руках. Но попадаются почему-то другие — ненадежные и с черной душой. Несколько лет назад гражданский муж бросил девушку в положении. Сейчас Ирина одна растит дочь. Но в январе она встретила, как тогда казалось, хорошего парня.

«Мы познакомились в интернете. Андрей мне первый написал в соцсетях. Предложил познакомиться, и между нами возникли чувства», — рассказывает Ирина.

Через неделю парень решил, что влюбленным пора жить вместе. Ира — девушка небогатая, но жених успокоил: достаток будет. И предложил матери-одиночке заняться сельским хозяйством. Рассказал, что его родной дядя живет на селе и с радостью поможет влюбленным подзаработать.

«Андрей сказал, что нужно взять кредит и купить пять коров. Дядя их вырастит и продаст за большую цену. У нас появятся живые деньги. А сейчас нужно оформить несколько кредитных карт и обналичить их, чтобы купить буренок», — вспоминает Ирина.

Сейчас она понимает, каким бредовым выглядел этот план. Но тогда, под чарами нового ухажера, почему-то считала, что он реален. В итоге девушка оформила в банках две кредитные карты на 70 и на 100 тысяч рублей. Жених просил взять еще, но Ирина вовремя остановилась.

Через день в лучших традициях российских альфонсов молодой человек рассказал своей суженой, что его жизнь омрачает случайный долг. Он якобы задолжал какой-то даме 5 тысяч рублей. И та готова простить мужчину, если он купит ей микроволновку.

«Я дала ему одну карту и разрешила сделать эту покупку. А потом, раз уж мы начали тратить деньги, Андрей позвал меня в сауну. Там мы оставили около 20 тысяч рублей. Все остальное мой новый знакомый потратил на свои нужды», — утверждает Ирина.

Когда девушка поняла, что совместного бизнеса уже не будет, а на ней повис большой долг, сразу пошла в полицию. Полицейские дозвонились до ее жениха. Мужчина пообещал, что начнет выплачивать долг по графику банка. Первый платеж должен быть поступить 21 февраля, но жених до сих пор не перевел ни копейки. Вместе с процентами и просрочкой долги по карте всего за месяц выросли на 8 тысяч рублей. Мать-одиночка в отчаянии и не знает, что делать. Хорошо еще вторую карту на 100 тысяч рублей она закрыла, не взяв с нее ни копейки.

«Заявление девушки зарегистрировано в отделе полиции „Калининский“. Ведется проверка», — подтвердила нашему журналисту старший специалист отдела по связям со СМИ УМВД города Челябинска Светлана Ершова.

Пока Ирина надеется, что нести ответственность за трату денег придется не ей, а парню. Однако с такой позицией не согласен правозащитник, эксперт по финансам, председатель Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Курилин.

«В этой истории я мошенничества не вижу. Девушка понимала, куда тратятся деньги, тем более принимала участие в этих тратах. А деньги с карты снимались неоднократно, и она видела, что рубли уходят не на коров. Поэтому доказать факт мошенничества практически невозможно. И отвечать по всем платежам придется ей, а не парню. Если она не будет платить по графику, то долг вырастет еще больше за счет штрафов и пени», — поясняет Курилин.

Эксперт считает, что в похожих случаях можно попробовать подать в суд и доказать, что хозяйка карты предоставила эти деньги жениху в долг. Но и у этой судебной тяжбы перспективы весьма сомнительны, потому что жених может сказать, что Ирина подарила ему и вещи, и деньги.

Лучше проявлять бдительность и изначально не попадать в такие неоднозначные ситуации.

Кстати, Ирина была героем еще одной публикации ИА «Первое областное». По своей наивности она устроилась на работу неофициально, и работодатель полгода не платил ей зарплату. Обе истории — обман мужчины и обман работодателя — очень типичны для нашего времени. Мы надеемся, что советы экспертов помогут нашим читателям избежать таких ситуаций.