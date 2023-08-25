Сегодня, 25 августа, в челябинском центре занятости населения прошло заседание Женского клуба. На мероприятие специалисты объяснили участницам, как подготовить бизнес-план на примере удачных проектов, а также рассказали о порядке регистрации в качестве юрлица, ИП или самозанятого, сообщает администрация города Челябинска.
«Женский клуб при Челябинском центре занятости был создан 1 марта 2023 года. Одновременно с созданием клуба стартовал проект Женского клуба «Семейный центр „Вектор жизни — работа для СВОих“. Задача Семейного центра — помощь в трудоустройстве, обучении, социальной адаптации и в психологической поддержке участников СВО и членов их семей», — рассказала руководитель Клуба Юлия Капкова.
Женщины узнали, что можно заключить с Управлением социальной защиты населения социальный контракт и получить материальную помощь на открытие собственного дела в размере до 350 тысяч рублей.
«Мой муж находится сейчас в зоне СВО. Когда я узнала о мероприятиях Женского клуба, я состояла на учете в центре занятости населения с целью поиска работы. На одном из мероприятий Клуба Первый заместитель губернатора и координатор Женского движения партии Единая Россия Ирина Гехт рассказала о создании в регионе филиала Фонда „Защитники Отечества“. Мне очень захотелось трудоустроиться в Фонд, чтобы помогать вернувшимся бойцам, бойцам с ранениями, поддержать матерей и вдов погибших защитников. Я прошла обучение и теперь работаю в Фонде социальным координатором», — поделилась участница Женского клуба Елена.
Одна из участниц Виктория — вдова участника СВО. Она принимает участие почти во всех мероприятиях Женского клуба, направленных на социальную адаптацию и психологическую поддержку.
«Арт-терапия, психологические тренинги, мероприятия с партнером Женского клуба Фондом „Рожденная побеждать“ поддерживают меня — общаешься с сильными духом людьми и понимаешь, что жизнь продолжается, ведь я здорова, я хожу, мне помогают, и я должна жить для наших детей», — поделилась Виктория.
Добавим, что южноуральский Женский клуб провел 29 мероприятий, которые посетили 400 участников. Из них 79 человек заявили потребность в трудоустройстве и половина из них уже приступили к работе, пять открыли свое дело. Женский клуб при центре занятости имеет 45 подразделений, расположенных в 38 муниципальных образованиях Челябинской области.
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