В Челябинске займутся ремонтами дорог в поселках

Подобные работы нарастят по всей области

О планах нарастить объемы ремонта дорог в частном секторе Челябинска сообщил губернатор Алексей Текслер. Он посетил поселок Аэропорт-2, где с опережением графика укладывают асфальт. В этом населенном пункте, относящемся к Металлургическому району, были только щебеночные дороги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В Челябинске больше миллиона квадратных метров дорог делаем ежегодно. И, что важно, не только большие магистральные. Зашли в поселки. Дальше будем работать в этом направлении. В Челябинске, несмотря на то, что это миллионный город, много поселков с индивидуальным жильем. Вопросы от людей есть. Будет отдельное направление в этой части. Похожая работа ведется в Магнитогорске. В целом по всему региону будем наращивать эти работы. Считаю, что это правильно»,— рассказал Алексей Текслер.

Посещение поселка Аэропорт-2 состоялось в рамках осмотра объектов в Металлургическом районе Челябинска. Губернатор увидел ход ремонта теплотрассы по улице 60-летия Октября. Там были большие потери из-за прорывов. Модернизацию проводят в рамках программы «Большой ремонт 74». На шоссе Металлургов заменяют полтора километра магистральных теплосетей. Все эти работы обеспечат надежность теплоснабжения и снизят потери. Это очень важно для повышения эффективности теплоснабжающих организаций.

Комментируя посещение объектов благоустройства, губернатор отметил, что работы в этом направлении должны быть завершены к 1 сентября.

«В Челябинске 81 объект благоустройства в этом году. Значительная часть по инициативному бюджетированию и по программе „Формирование комфортной городской среды“. 38 объектов уже сданы, и это хорошо, правильно, чтобы до 1 сентября должны все объекты завершить. Важно научиться работать не просто качественно, но и оперативно, чтобы жители могли насладиться объектами благоустройства в сезон, а не в конце осени, как часто это бывало. Надо научиться делать раньше. Это одна из задач, которая перед нами стоит»,— рассказал Алексей Текслер.





Кстати, во время объезда Металлургического района Алексей Текслер посетил сквер у бывшего кинотеатра «Россия». Губернатор совершил «разворот» и заехал посмотреть этот объект. Он сделан за счет экономии при заключении контракта на благоустройство сквера у школы 141. То есть стоимость проведения работ по время аукциона была снижена с максимальной. Высвободившиеся деньги направили на создание места отдыха. Жительница района сказала главе региона, что сквер ей нравится. Уютное место украшено елочками, цветами, уральским камнем. Есть скамейки и качели.