В Челябинске займутся активным расселением аварийных жилых домов

Сейчас в городе таких зданий около 130





Мэр Алексей Лошкин анонсировал активное расселение аварийных жилых домов. На данный момент таких зданий в Челябинске признано около 130. Об этом глава города сообщил на встрече с журналистами 21 ноября.

«Бывает такое, что у дома уже крыша отвалилась, а по программе его должны расселять только через 10 лет. И что, людям 10 лет жить на улице? Это невозможно. Во всех подобных случаях мы будем находить решение в индивидуальном порядке», — сказал Алексей Лошкин.

Также градоначальник рассказал о возможностях реновации в Челябинске. Мэр назвал ее интересным и эффективным инструментом, который можно использовать по примеру Москвы.

Алексей Лошкин отметил, что Челябинск становится лидером по числу проектов о комплексном развитии территорий. На сегодняшний день под проекты о КРТ отведена 51 территория в разных частях города. По 17 проектам о КРТ уже принято решение, по 14 заключены договора.