В Челябинске завершится фестиваль «Большая семья»

Горожане встретятся на празднике в Саду Камней в полдень

На Южном Урале завершает свое турне крупный фестиваль «Челябинская область — большая семья». Он стартовал в июле и за полтора месяца охватил весь регион. 8 сентября «десант семьи» высаживается в Челябинске на завершающий праздник.

Крупнейший в Челябинской области фестиваль был посвящен Году семьи. Его организаторы так и продумали: мероприятие охватит максимальное число южноуральцев, объединит единомышленников, сообща поможет решить острые вопросы и никого не оставит равнодушными. Полтора месяца десятки ведомств, министерств, общественных организаций курсировали по региону и проводили выездные консультации, концерты, семейные программы, собирали вопросы и просьбы жителей.

Мы обязательно расскажем подробнее о самых ярких моментах фестиваля, о том, сколько обращений было собрано, сколько людей приняли в нем участие, и какая сфера оказалась самой востребованной. Сегодня фестиваль высаживается в Челябинске. В Саду Камней уже установили шатры, которые стали визитной карточкой «Большой семьи». Горожан ждут на большой праздник, вход свободный. 0+