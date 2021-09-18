В Челябинске прошел первый на Южном Урале фестиваль волонтеров

Мероприятие посетила супруга губернатора Челябинской области учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер

В субботу, 18 августа, на Кировке прошел первый на Южном Урале фестиваль волонтеров. Организаторам удалось собрать большое количество добровольческих организаций. Стать участником фестиваля мог любой желающий. Горожане узнали про особенности волонтерской работы, приняли участие в квестах и получили ценные навыки.

Одна из самых ярких точек фестиваля — палатка «серебряных волонтеров». Под ее навесом можно было научиться делать поделки собственными руками и попробовать свежий хлеб. Эти волонтеры преимущественно люди старше 55 лет. У них имеется бесценный опыт воспитания детей, однако собственные сыновья и дочери уже выросли, живут самостоятельной жизнью. Поэтому волонтеры организуют детские мероприятия и всячески помогают малышам из других семей.





Лавочка с хлебом разных сортов неподалеку — еще один проект возрастных добровольцев.

«Этот проект “Хлеб всему голова” мы в Верхнеуральске проводим несколько лет. Собираем со всех хлебопекарен городского округа продукцию, и делаем в школах и детском саду выставку хлеба. Приносим туда и зерно, чтобы дети знали, что калачи на деревьях не растут. Проводим тут же концерт. А затем всю эту продукцию передаем семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — поделился один из «серебряных волонтеров».

Рядом расположились волонтеры-медики. Молодые люди и девушки учили гостей оказывать первую медицинскую помощь, показывали медицинское оборудование и рассказывали о специфике его работы.





«Волонтеры Победы» приехали на фестиваль, чтобы рассказать горожанам о направлениях, которые развивает движение. В их числе, например, «Моя история» — людям помогают восстановить семейное древо. Начать работу желающим предлагали прямо на фестивале. Также волонтеры движения учат правильно работать с архивными данными и предлагают написать письмо незнакомому ветерану, которое в ближайшее время будет доставлено лично в руки.





Эковолонтеры движения «Нам решать, чем дышать» контролируют состояние экологии региона. С помощью современных дронов они заглядывают на территорию производств, куда их не пускают лично, и выявляют нарушения. Также у добровольцев есть оборудованная машина, с помощью которой они производят различные замеры и делают выводы о состоянии окружающей среды.





Спектр тем, которых касаются ребята из «Российского движения школьников», обширный: от проведения образовательных мероприятий для детей до помощи ветеранам. К примеру, недавно участники движения организовали в лагере «Бригантина» бесплатную смену для детей.





На фестивале волонтеры проводили мастер-класс по созданию необычных открыток, которые покрывали несмываемой смесью масляной краски и разбавителя.

Первый на Южном Урале фестиваль волонтерв посетила супруга губернатора Челябинской области и учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер. Вместе с ней по нашей Кировке прогулялась основатель всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Лантратова.

«Я очень рада, что у нас появился такой большой фестиваль. Это событие значимое, поскольку волонтеры разных организаций могут объединиться, научить друг друга чему-то. Волонтеры — это про доброту, энтузиазм, про умение посвящать свое свободное время другим. “Ассоциация волонтеров Южного Урала” получает от правительства региона довольно большую помощь. Однако я очень рада, что очень много инициатив поступает от самих людей», — отметила Ирина Текслер.





В рамках мероприятия Ирина Текслер посетила все волонтерские точки. Со многими пообщалась, а в палатке «серебряных волонтеров» даже сделала небльшую игрушку своими руками. Волонтеров-медиков супруга губернатора попросила приходить с волонтерской проверкой в ФАПы, которые сейчас открываются по всей области.

Остается добавить, что организатором фестиваля выступила Ассоциация волонтеров Южного Урала. Мероприятие поддержали главное управление молодежной политики Челябинской области и Фонд президентских грантов.

Медиахолдинг «Первый областной» является информационным партнером фестиваля.

