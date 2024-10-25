В Челябинске завершился первый этап благоустройства сквера на Молодогвардейцев

Светомузыкальный фонтан в сквере консервируют на зиму

На светомузыкальный фонтан в Курчатовском районе установят саркофаг. Об этом глава района Сергей Антипов рассказал новому руководителю Челябинска Алексею Лошкину.

Фонтан — центральный элемент благоустраиваемого сквера. Летом челябинцы успели полюбоваться игрой света. Сейчас его консервируют на зиму.

3200 квадратных метров благоустройства — это только первый этап. Входная группа практически готова. В сквере подготовили зоны для отдыха, высадили деревья, уложили плитку, установили скамейки и урны. Использовали три вида покрытия: асфальт, плитка и газон.

Жители в прошлом году при голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» выбрали этот объект из нескольких. Стоимость объекта по основному контракту 29,5 миллиона рублей. Дополнительно городской бюджет выделил еще 6 миллионов рублей для озеленения и установки малых архитектурных форм.

Правда, завершиться работы должны были 15 июля, сейчас конец октября. Алексея Лошкина интересует, почему так сдвинулись сроки. По словам Сергея Антипова, много сил и времени у подрядчика ушло на демонтаж стелы и старого фонтана: бетон советских времен оказался сделан на совесть.

На каждом объекте благоустройства Алексей Лошкин ставит четкие рамки по срокам и намерен контролировать их исполнение. И интересуется у местных жителей, есть ли у них замечания к новым объектам благоустройства.