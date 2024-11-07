В Челябинске завершился отбор кандидатов на должность мэра города

На пост главы претендуют пять конкурсантов

Сегодня, 7 ноября, завершился отбор кандидатов на пост мэра Челябинска, сообщили в гордуме.

В следующем туре депутаты будут выбирать главу города из пяти кандидатов. Ими стали исполняющий обязанности мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне, генеральный директор логистического центра FORWARD Светлана Мячкова, топ-менеджер холдинга «Много Мебели» Павел Урсаев, заместитель гендиректора «ЧеПФа» Павел Жолобов.

В Челябинске завершился отбор кандидатов на должность мэра города

На пост главы претендуют пять конкурсантов

Сегодня, 7 ноября, завершился отбор кандидатов на пост мэра Челябинска, сообщили в гордуме.

В следующем туре депутаты будут выбирать главу города из пяти кандидатов. Ими стали исполняющий обязанности мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне, генеральный директор логистического центра FORWARD Светлана Мячкова, топ-менеджер холдинга «Много Мебели» Павел Урсаев, заместитель гендиректора «ЧеПФа» Павел Жолобов.

Рекомендованные комиссией кандидаты предстанут перед депутатами на заседании в городской думе 19 ноября. Там состоятся выборы мэра.

